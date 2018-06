Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Tingvall Trio gastiert am Samstag in Gleisdorf © STEVEN HABERLAND

Am Freitag, 22. Juni



Gesundheitsmesse. Xund und du. Messe für Jugendliche aus der Region zu den Themen „Gesundheit“ und „Gesundheitskompetenz“. Kunsthaus, von 9 bis 13 Uhr. Tel. (03172) 23 19-620.

Lesung. Lesung mit Mario Hladicz. Stadtmuseum Weiz, Elingasse 10, 19.30 Uhr. Tel. (03172) 23 19-620.

Konzert. Klanglandschaft. CD-Präsentation: „Then go, stey steady“. Tango, Jazz, Weltmusik und meditative Klänge von Werner Reiter (Saxofon), Kurt Maier (Handpan) und Bernd Kohlhofer (Akkordeon). Special Guest: Hannes Feurer. Eintritt frei. Pfarrzentrum Weizberg, Weiz, 19.30 Uhr. Tel. 0664-114 44 33.

Music Friday mit „ST3“. Eintritt frei. Haus der Musik in Gleisdorf (Vorplatz), Rathausplatz 4, 20 Uhr. Tel. (03112) 25 30-861.

Konzert zur Begrüßung des Sommers mit Chor viva la musica und Volkstanzkreis Laßnitzhöhe. Leitung: Maria Erdinger, Ambio, Ludersdorf 205, 19.30 Uhr. Tel. 0676-760 99 52.

Flohmarkt und Fundstüberl. Haus der Gesundheit in Birkfeld, von 14 bis 17 Uhr.

Kleidung aus 2. Hand in der Kleiderstube am Hauptplatz in Pischelsdorf, von 15 bis 17 Uhr.

Präsentation von Artist in Residence. Werke von Alfredo Barsuglio und Daria Tchapanova. Raiffeisenbank Pischelsdorf, 18 Uhr, im Anschluss Aufführung des Improvisationstheaters der NMS im K3.Tel. 0664-88 25 98 83.

Familienfest im Park von St. Ruprecht/Raab: Feuerfest & Bohnenstark. Musikalische und künstlerische Darbietungen. Park, 18 Uhr.



Am Samstag, 23. Juni

Jubiläumskonzert. Mit einem Jubiläumskonzert feiern der Kinderchor Weiz und der Jugendchor Weiz ihr 15-jähriges Bestehen. Europasaal, Kapruner-Generator-Straße 17, Weiz, 18 Uhr. Tel. (03172) 22 27.

Konzert. Tingvall Trio – Cirklar-Tour. Forum Kloster Gleisdorf, 19.30 Uhr. Reihe „Dinner & Concert“. Tel. (0800) 312-512.

Kindertanzaufführung der Ballettschule Gmoser. Kunsthaus Weiz, 16.30 Uhr. Tel. 0664-366 73 96.

Erlebnisfahrt mit der Feistritztalbahn von Birkfeld nach Weiz und retour. Um Reservierung auf www.feistritztalbahn.at/buchen wird gebeten. Bahnhof Birkfeld, 9 und 16 Uhr.

Joglland-Crosstriathlon für die ganze Familie in Fischbach. Start: 11 Uhr Family, 12 Uhr Friends, 13 Uhr Energy und 14 Uhr E-Mountainbike-Rennen. Erlebnis- und Freizeitland Fischbach. Tel. 0660-471 74 28.

Der Privatkindergarten „Bunte Knöpfe“ in St. Margarethen/Raab feiert seinen 25. Geburtstag. 14 Uhr Eröffnung; 15 Uhr Kuddel Muddel Theater mit Elfriede Scharf; ab 17 Uhr Livemusik mit „Chor Grenzenlos“ und der Band „Blue Point“. ESV Halle Entschendorf.

Blacksheep Party 9.0 mit Lagerfeuer und Midnight Special. Sportplatz von St. Margarethen/Raab (neben KWB), ab 21 Uhr.



Am Sonntag, 24. Juni

Kindertanzaufführung der Ballettschule Gmoser. Kunsthaus Weiz, 16.30 Uhr. Tel. 0664-366 73 96.

Leitner Hoffest. Regionale Köstlichkeiten, Volksmusik live und Kinderprogramm. Moderation: Heinz Habe. Weinhof Leitner, Göttelsberg 14, Weiz, 11 Uhr.

Wettermesse der Berg- und Naturwacht bei den Wetterkreuzen auf der Sommeralm. Musikalische Umrahmung mit der Trachten Musikkapelle St. Kathrein/Offenegg. Sommeralm, 11 Uhr.