Am dritten Tag des Race Across America liegt der Oststeirer Thomas Mauerhofer, der beim härtesten Radrennen der Welt zum ersten mal am Start ist, an der fünften Stelle.

Express unterwegs ist Thomas Mauerhofer bei seinem ersten Race Across America © KK

Sehr gut läuft es bisher für Thomas Mauerhofer bei seinem ersten Antreten beim härtesten Rad-Ausdauerrennen der Welt, dem Race Across America. Am dritten Tag liegt der 40-Jährige aus Anger an der fünften Stelle, eine zeitlang war er sogar Dritter gewesen. Damit ist er aktuell "Rookie of the Year" wie die Amerikaner so schön sagen, also bester Neuling des Rennens.

Das Race Across America führt quer durch die USA, Start ist an der Westküste bei Los Angeles, das Ziel 4940 Kilometer später in Washington D.C. In Führung liegt aktuell der vierfache RAAM-Sieger Christoph Strasser aus der Obersteiermark.

Mauerhofer hat bisher 1425 Kilometer absolviert, Strasser bereits 1742 Kilometer. Zwölf Teilnehmer haben bereits aufgegeben.

Thomas Mauerhofer ist aktuell gerade in Utah unterwegs Foto © KK

Thomas Mauerhofer hatte schon kurz nach seinem 48-Stunden-Höhenweltrekord im Vorjahr in Anger angekündigt, heuer das schwierigste Radrennen der Welt in Angriff zu nehmen. Bemerkenswert: Der 40-jähirge Familienvater geht einem 40-Stunden-Job nach und absolviert sein Training nebenbei, oftmals in der Nacht. Als Ziel gab er an, das Ziel erreichen zu wollen, während ihm Strasser sogar Chancen auf das Podest eingeräumt hat.