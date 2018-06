Die "Weiz Card" ist künftig auch bei acht Partnerbetrieben in St. Ruprecht an der Raab gültig. Die Gemeinde soll auch in das Weizer Fahrradverleihsystem "Weiz Bike", das man mit der "Weiz Card Deluxe" nutzen kann, eingebunden werden.

Vertreter von Politik und Wirtschaft der beiden Gemeinden präsentierten die Ausweitung der "Weiz Card" © Jonas Pregartner

In St. Ruprecht an der Raab einzukaufen lohnt sich ab 2. Juli auch für Weizer – bzw. für Besitzer der „Weiz Card“. Ab diesem Tag gibt es mit der Bonuskarte nämlich auch in der Marktgemeinde Rabatte. Zu den aktuell 66 Weizer Partnerbetrieben kommen acht St. Ruprechter Unternehmen (Marktapotheke, Drexler, Locker & Légere, Ochensberger, San Remo, Spar Pratscher-Fuchs, Steirerkraft Kernothek, Werderitsch) hinzu. Auch die Geschenkmünzen der Einkaufsstadt Weiz werden ab dann in diesen Geschäften angenommen.

