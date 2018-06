In Reichendorf fanden der Leistungsbewerb des Feuerwehrbereichs Weiz sowie der Bereichsfeuerwehrtag statt. Am Bewerb nahmen mehr als 400 Feuerwehrleute teil.

Um jeden Punkt und jede Sekunde wurde beim Bereichsfeuerwehrbewerb gekämpft © BFV Weiz/FF Reichendorf

57 Bewerbsgruppen aus verschiedensten Feuerwehrbereichen der Steiermark und auch aus anderen Bundesländern traten in über 100 Durchgängen in Reichendorf (Gemeinde Pischelsdorf) zum Leistungsbewerb des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz an. In den Disziplinen Bronze und Silber wurde um jede Sekunde und jeden Punkt gekämpft.