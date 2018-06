Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Das geplante Projekt in St. Ruprecht/Raab wird vorläufig nicht gebaut. Friesis Bikery bleibt in Gleisdorf.

St. Ruprecht an der Raab

Es bleibt bei den Plänen: Der Ecopakr wird nicht gebaut © KK

Eigentlich sollten in St. Ruprecht an der Raab jetzt schon die Bagger den geplanten Ecopark direkt an der B64 bauen. Eigentlich. Denn aus dem Projekt wird vorläufig nichts. Die Gemeinde hatte das Grundstück bereits umgewidmet. Doch Projektbetreiber Rupert Heuberger-Vögl nahm nach langwierigen Verhandlungen mit dem Land und der Kirche Abstand von den Projekt. Der Kirche gehört ein Nachbargrundstück, das für die Zufahrt gebraucht worden wäre. Das Land forderte eine Zufahrt über Süden, damit die Begleitstraße weiter gebaut werden kann.