Drei Lebensmittelmärkte in Weiz bauen über den Sommer um. Aber keine Angst: Es gibt weitere Märkte und sie sperren ja wieder auf.

In Weiz

Ronald Bleykolm vergrößert seinen Nah & Frisch und baut Wohnungen © Ulla Patz

Ungefähr 1000 Schritte oder 700 Meter muss man von der Billa-Filiale in der Birkfelder Straße über den Eurospar-Markt bis zum Feinkosthändler Bleykolm in der Europa-Allee gehen. So nah liegen die drei Märkte nebeneinander, die alle den Sommer über umbauen und auch geschlossen haben – zumindest aber nicht alle gleichzeitig.