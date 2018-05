St. Margarethen/Raab Feuerwehr war schon vor dem Unfall zur Stelle

Kurioser Zufall in St. Margarethen am Freitag: Feuerwehrleute hatten auf einen Mann gewartet, der die Kläranlage aufsperren wollte. Just dieser wurde in einen Unfall verwickelt. ++ Frontalzusammenstoß am Montag am Sommerberg.