Der Bezirks-Rotkreuzjugend-Bewerb der Bezirke Weiz und Feldbach fand heuer in Gleisdorf statt. 35 Mannschaften und zehn Einzelteilnehmer stellten an fünf Stationen ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis.

Die Jugendlichen mussten etwa „verunfallte“ Personen versorgen © RK/ANDREAS VIDIC

185 Jugendliche in roten Hosen und im Alter zwischen zehn und 17 Jahren bevölkerten am Samstag das Gleisdorfer Stadtgebiet. Beim Bezirksbewerb der Rotkreuzjugend der Rotkreuzbezirke Weiz und Feldbach mussten die 35 teilnehmenden Mannschaften und zehn Einzelteilnehmer an fünf Stationen ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis stellen.