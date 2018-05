Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

17.000 Stammkunden stimmten österreichweit über Merkur Märkte ab. Gleisdorf setzte sich in der Gesamtwertung durch und gewann auch eine Einzelkategorie.

Merkur Vorstandsvorsitzende Kerstin Neumayer (Zweite von rechts) und Merkur Vorstand Harald Mießner (außen links) überreichten den Marktmanagern der besten Merkur Märkte Österreichs ihre Auszeichnungen. © (c) HARSON Robert

Auch heuer wurden wieder die besten aller 134 Merkur Märkte Österreichs im Rahmen des Markttests ermittelt. Rund 17.000 Stammkunden wurden dafür zur Produkt-, Service- sowie Beratungsqualität ihres Merkurs Marktes befragt. Auf Basis dieser Ergebnisse und diverser Verkaufswettbewerbe in den einzelnen Marktbereichen wurde der Gleisdorfer Merkur Markt diese Woche im Burgenland als bester Merkur Markt Österreichs ausgezeichnet. Dahinter folgen ein Merkur in Rankweil (Vorarlberg) und ein Merkur in Deutschlandsberg.