Der Margarethener Männerchor hat sich beim heurigen Konzertabend dem Thema „ Die vier Elemente „ gewidmet. © Franz Kaplan

Mit vielen bekannten Melodien unterhalten und für Gesang zu begeistern - das gelang dem Margarethener Männerchor mit seinem heurigen Konzertprogramm in der vollgefüllten Hügellandhalle St. Margarethen an der Raab. Mit dem Gastchor Her(t)zFrequenz aus Graz hatten die Herren aus St. Margarethen an Raab unter Obmann Gerald Knöbl einen ausgezeichneten Partner. Gemeinsam gestalteten sie ein Programm unter dem Motto „Die vier Elemente" mit Lieder von Wasser, Erde, Feuer und Luft. Die Gesamtleitung über beide Chöre trug an diesem Abend Rahela Duric.