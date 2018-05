Mehrere Feuerwehren waren in der Nacht auf Sonntag, 13. Mai, im Bereich St. Margarethen an der Raab im Einsatz

© BFV Weiz

In den Abendstunden vom Samstag, den 12. Mai, gingen heftige Regenfälle in der Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab nieder. Besonders betroffen war der Raum Kroisbach-Goggitsch, wo zahlreiche Keller überflutet und Straßen unpassierbar waren. Der Bereich Kroisbach war einige Zeit nur erschwert erreichbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Goggitsch, St. Margarethen an der Raab, Sulz und Takern II mussten mit 38 Mann und 9 Fahrzeugen Keller auspumpen und die Verkehrswege wieder frei machen.