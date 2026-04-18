Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr kam es auf der Weizer Straße (B 72) auf Höhe des Ortes Puch-Hart (Gemeinde Anger) zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen von Einsatzleiter Martin Maier von der Feuerwehr Viertelfeistritz kollidierten drei Pkw miteinander.

Mehrere Verletzte

„Es sind sechs Personen verletzt. Eine Person war mit dem Bein im Fußraum des Autos eingeklemmt. Diese mussten wir mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreien“, schildert Maier. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die verletzten Personen mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauert derzeit noch an. Neben der Feuerwehr Viertelfeistritz stehen auch die Feuerwehren Oberfeistritz und Anger mit insgesamt 56 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Sie banden ausgelaufene Betriebsmittel und sicherten die verunfallten Fahrzeuge. Auch die Straßenmeisterei sowie die Polizei sind vor Ort.

Weizer Straße gesperrt

Die Weizer Straße ist derzeit im Bereich Hart-Puch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. „Die Sperre wird noch etwa eine Stunde andauern“, so Maier. Der Verkehr wird über die Kickhofstraße sowie die Unterfeistritzstraße (L 391) umgeleitet.