„Schatten-Bürgermeister“: Vorwurf des Amtsmissbrauchs in Puch bei Weiz
Mann der Bürgermeisterin wurde auch nach seiner Pensionierung im Gemeindeamt weiterbeschäftigt. Dies war rechtlicht nicht in Ordnung, hat aber keine Konsequenzen. Für die Ortschefin ist die Causa „traurig“. Sie ist sich keiner Schuld bewusst.
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