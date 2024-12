Sie will mit Verein auch LGBTIQ+-Community unterstützen

Karin Wöhrer aus Hofstätten an der Raab will mit „Vielfalt verbindet - der Kunstverein“ Veranstaltungen mit und für Menschen der LGBTIQ+-Community mit Beeinträchtigung veranstalten. Am Wochenende findet der erste Weihnachtsmarkt statt.