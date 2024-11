Ein Ort, an dem das Smartphone in der Jackentasche verschwindet. 90 Minuten keine Ablenkung. Der Geruch von frischem Popcorn. Der Besuch eines Kinos ist für viele ein Erlebnis. Doch Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ sind auf dem Vormarsch. Haben sie das Erlebnis mittlerweile zu Hause auf die Couch geholt? Und wie geht es den Kinobetreibern in der Oststeiermark?