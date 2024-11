Ehemaliges Tanzstadl in der Oststeiermark sperrt wieder auf

Die „Alte Press“ in Rohrbach am Kulm bei Pischelsdorf lädt am 30. November zur großen Eröffnungsparty. Zwei Oststeirer haben das ehemalige Tanzstadl saniert, man kann es für private Feste, Weihnachts- oder Firmenfeiern mieten.