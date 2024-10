Hier liegt die Familie von Arnold Schwarzenegger begraben

Die Grabstätte am Friedhof in Weiz ist unscheinbar - und „Arnie“ hat sie schon einige Male besucht. Aber auch weitere Persönlichkeiten sind in dem malerischen, parkähnlichen Friedhof am Weizberg begraben, darunter die Tochter des ermordeten österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand.