Bereits 2012 lernten sich Birgit Hagendorfer und Thomas Eichinger aus Urscha beim gemeinsamen Feiern und Tanzen in Gleisdorf kennen. Am 6. September wagten die kaufmännische Angestellte und der Fahrverkäufer den Schritt in die Ehe.

Der Wettergott zeigte sich am Hochzeitstag zuerst nicht von seiner besten Seite. Am Vormittag regnete es daher wurde für die Trauung bereits alles im Oberschoß dekoriert und vorbereitet. Während der Mittagszeit zeigte sich die Sonne und so konnte wie geplant im Beisein von Familie und Freunden am Vorplatz des Lässerhofes in Stattegg standesamtlich und mit Ringsegnung geheiratet werden.

Gemeinsame Leidenschaft

Am liebsten Zeit verbringt das Paar die gemeinsame Freizeit Grillen im Grillverein „Grill Fellas“. Die Hochzeitsreise führte das frisch vermählte Brautpaar auf die Insel Zypern.

