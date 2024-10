Es war 20 Uhr als sich die Halle des Forum Klosters Gleisdorf am Samstagabend zu füllen begann: 1700 Gäste wollten sich die einzigartige Ballnacht der HLW Weiz nicht entgehen lassen. Das diesjährige Motto: „Pretty WoMan – walking out of school“ prangte schon am Eingang in großen Lettern.