Sie waren wohlhabend, sportlich, motiviert, aber im Tennis unerfahren: Vor 100 Jahren beschloss eine Männer-Runde, in Weiz einen Tennisclub zu gründen. Aber wo sollten sie spielen? So begannen sie in der damaligen Weizberggasse (der heutigen Siegfried-Esterl-Gasse), zwei Tennisplätze samt kleiner Umkleidekabine zu errichten. Geld war da, ein Grundstück auch. Tennis war ein exklusiver Sport für reichere Leute. Erster Obmann des neuen Clubs war der Industrielle Ernst Pichler. In der Steiermark gab es damals nur eine Handvoll Vereine, die Weizer gehören somit zu den ältesten des Landes.