Am frühen Samstagnachmittag schrillten im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Floing die Sirenen. Das Alarmstichwort: „T11 - Menschenrettung“. Auch die Polizei und das Rote Kreuz rückten zum Einsatzort in der Weizer Gemeinde aus. Vor Ort zeigte sich, dass sich ein 30 Jahre alter Mann bei Forstarbeiten am Hof seiner Schwiegereltern eine Kopfverletzung unbestimmten Grades zugezogen hatte.

„Er wurde erstversorgt und von der Rettung in das LKH gebracht“, erklärt Robert Kulmer, Kommandant der FF Floing. Genaueres lasse sich aktuell noch nicht sagen.