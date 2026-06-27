Es ist einfach: Gewinnt Österreich das abschließende WM-Gruppenspiel gegen Algerien (Sonntag, 4 Uhr MESZ), ist die ÖFB-Auswahl im Sechzehntelfinale und trifft dort auf Spanien. Auch ein Unentschieden würde den Österreichern genügen, um Gruppenzweiter zu werden und damit im ersten K.o.-Spiel die Spanier zu fordern. Aber was passiert bei einer Niederlage?

Vor Turnierbeginn gab es unzählige Computer-Vorhersagen. Die gängigste: Mit vier Punkten ist man zu 98,9 Prozent als einer der acht besten Gruppendritten weiter. Mittlerweile ist klar: Mit vier Punkten ist man tatsächlich fix durch. Auch mit drei Punkten sollte das Weiterkommen beinahe sicher sein. Zumindest dann, wenn das Torverhältnis positiv ist. Aber selbst bei drei Punkten und einem Torverhältnis von -1 war man vor Turnierbeginn laut Computer-Berechnung zu 87,5 Prozent weiter.

Doch genau diese Wahrscheinlichkeit dürfte nun von 87,5 drastisch nach unten fallen. Und Österreich könnte ein Leidtragender sein. Nämlich dann, wenn David Alaba und Co gegen Algerien verlieren. Die Höhe der Niederlage spielt dabei keine Rolle. Dann würde Österreich die Gruppe mit drei Punkten und einem Torverhältnis von (bestenfalls) -1 beenden.

Geht man davon aus, dass Kroatien gegen Ghana (Samstag, 23 Uhr MESZ) punktet, wäre auch der Dritte dieser Gruppe fix vor dem Dritten der Österreich-Gruppe. Und auch die Tatsache, dass DR Kongo gegen Usbekistan (Sonntag, 1.30 Uhr MESZ) gewinnt, ist nicht aus der Luft gegriffen. Passiert das, wäre Österreich als Gruppendritter fix ausgeschieden.

Daher gilt: Verlieren ist für das ÖFB-Team (wohl) verboten. Das Gute: Man weiß schon vor Ankick, wie die anderen Partien ausgegangen sind. Sollte Ghana gegen Kroatien gewinnen und DR Kongo gegen Usbekistan maximal einen Punkt holen, dürfte sich Österreich auch eine knappe Niederlage erlauben.