Ein „alter Bekannter“ für den Gemeinderat und ein neuer in der Amtsdirektion

Bei der Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Weiz wurde am Montag ein neuer Gemeinderat angelobt. Und: In der W.E.I.Z Immobilien GmbH sitzt nun ein neuer Geschäftsführer an der Spitze.