„Wir haben für 90 Leute gekocht. 60 Kinder und 30 Senioren“, erzählt Wirtin Monika Maier vom Gasthaus „Zum scharfen Eck“ in Pischelsdorf am Kulm. Mit Ende September schließt sie das Traditionsgasthaus, das sie von ihren Eltern vor mehr als 35 Jahren übernommen hat. Der Grund? Personalmangel. In der Gemeinde sucht man nun nach einem Essen-auf-Rädern-Ersatz für die Senioren. Die Schulen sind bereits durch die Firma Gourmet versorgt.