„Jupp“ zieht sich endgültig zurück und will Pub in Weiz verpachten

Seit mehr als drei Jahrzehnten gibt es das „Irish Pub“ in der Dr.-Karl-Widdmann-Straße in Weiz. Jetzt will Inhaber Josef Doppelhofer das Lokal verpachten. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand.