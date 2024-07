Vor knapp drei Jahren hat alles begonnen: Lena Weber, Pharmaziestudentin und gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin in der Apotheke in St. Ruprecht/Raab, hat im Jahr 2021 ihr eigenes Start-up-Unternehmen gegründet. Es läuft unter dem Label „Lenia Pure Skin“ und vermarktet Naturkosmetik für Schwangere und Babys. Hergestellt werden die vier Cremes, die seit Jänner diesen Jahres zum Verkauf angeboten werden, durch die Firma „LaVita“ in Salzburg.

Der Weg zum fertigen Produkt war lang: „Ich bin an die Firma herangetreten und habe mit ihnen gemeinsam eine Rezeptur nach meinen Vorstellungen entwickelt“, erzählt Weber, die derzeit in Weiz lebt, jedoch aus St. Ruprecht/Raab stammt. „Durch die Tätigkeit in der Apotheke habe ich ein Vorwissen, welche Pflanze für was gut ist.“ Dann begann eine Probephase von sechs bis acht Wochen. „Die Salben wurden in die Mikrobiologie geschickt und in der Zeit auf verschiedene Dinge getestet“, sagt Weber.

Reine Naturprodukte

Das besondere an Webers Produkten: Anders als bei einem Großteil „normaler“ Drogerie-Kosmetik basieren die Cremes nicht auf Wasser, sondern auf der Aloe Vera-Pflanze. „Die hat ganz viele positive Effekte“, meint Weber. Sie sei zum Beispiel sehr feuchtigkeitsspendend. Außerdem sei die Creme vegan, umweltfreundlich und ein reines Naturprodukt. „Mir war wichtig, dass alle Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau kommen und nichts synthetisch ist“, erzählt die Weizerin.

Aufs Bauchgefühl gehört

Die Idee zum eigenen Unternehmen hatte die 27-Jährige schon lange: „Ich wollte immer einmal ein Start-Up gründen und durch meine Arbeit in der Apotheke habe ich gemerkt, dass eine Nachfrage bei Kosmetikprodukten für Schwangere und Babys besteht“, erzählt sie. Also habe sie auf ihr Bauchgefühl gehört und einfach losgestartet.

Die Weizerin macht alles, von Versand bis Bestellungen selbst. Bestellen kann man über Instagram, Facebook, Mail oder WhatsApp. Online-Shop und Webseite sind in Arbeit.