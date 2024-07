Willkommen in den Sommerferien: Passend fand am Freitag in der Weizer Innenstadt auch der Sommermarkt statt - mit verschiedenen Hüpfburgen und Ständen, mit Kulinarik und Musik, gleich mehreren Entenrennen im Weizbach und vor allem viel guter Laune. Unter den Besucherinnen und Besuchern: Kinder und Jugendliche, Eltern, Großeltern und viele weitere Leute mehr.