Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen wurden die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Passail und St. Kathrein am Offenegg auf die L 355 zu einem Verkehrsunfall auf die Sommeralm gerufen. Bei Straßenkilometer 7,8 - in der Nähe des Pirstinger Lifts - hatte sich die Anhängerkupplung eines Pkws gelöst, wohl aufgrund eines technischen Defekts.