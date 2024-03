Nachfolger aus dem „Flachland“ für die Skistars Manuel Feller, Marco Schwarz und Co? So weit ist es noch nicht. Tatsache ist aber, dass die vier Burschen Florian Nagl, Kilian Ponsold, Markus Pieber und Leo Fandler und ihr Betreuer Rafal Zamiatala diese Woche auf den Skipisten aufzeigten. Die Sportmittelschüler aus Weiz gewannen diese Woche nämlich die österreichweiten Skimeisterschaften für Schüler zwischen 10 und 14 Jahren in Vorarlberg. An zwei Tagen gab es da bei den „Schul Olympics“ zwei Rennen, die zusammengezählt wurden: Einen Riesentorlauf sowie einen Skicross-Bewerb mit Sprüngen und Steilkurven.