Mehr als zwei Milliarden Liter Wasser wurden 2023 vom Werk in Weiz an abnehmende Gemeinden geliefert. „Ein Höchstwert seit dem Bestehen der Anlage“, sagt Walter Ederer, Geschäftsführer des Wasserverbandes Weiz. Seit 50 Jahren regelt die Versorgung durch die Baumühlquelle und die Paarquelle (beide in Naas) der „Wasserverband Oberes Raabtal“ (WOR) - heuer wird Jubiläum gefeiert.