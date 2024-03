Brandalarm am heutigen Mittwoch am Eingang zur Stubenbergklamm bei Floing (Bezirk Weiz). Gegen 12.30 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Ein älteres, leerstehendes Haus sowie ein kleines Nebengebäude direkt an der Landesstraße 409 brannten. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Floing, Puch, Obertiefenbach, Stubenberg sowie Weiz rückten aus, um das Feuer zu löschen. Beim Hauptgebäude wurde der Dachstuhl beschädigt, das Nebengebäude wurde fast zur Gänze zerstört. „Es gibt auch einen großen Wasserschaden“, schildert Einsatzleiter Manfred Czadil von der Feuerwehr Floing.

Die Landesstraße wurde in dem Bereich für mehr als zwei Stunden gesperrt. Verletzte gab es laut Auskunft bei der Feuerwehr keine. Die Brandursache steht noch nicht fest.