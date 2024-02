„Mit einem Koffer und seinem Motorroller ist er 1961 in die Steiermark gekommen“, erzählt der Weizer Stadtmarketing-Chef Axel Dobrowolny über seinen Vater Felix Dobrowolny. Dieser starb am 5. Februar im Alter von 84 Jahren. In St. Kathrein am Hauenstein fand der gebürtige Wiener „seine Lisbeth“, mit der er eine Familie gründete.