Puchs Sportlerinnen und Sportler tanzten an - aber nicht am Fußballrasen, sondern in der Volksschule Puch bei Weiz, die sich am vergangenen Samstag in einen Ballsaal verwandelte. Rund 450 Gäste folgten der Einladung des Union Sportklubs Puch (USK), der auch heuer wieder zum traditionellen Sportlerball einlud.