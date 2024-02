Am Dienstag spielte die kanadische Band „Simple Plan“ in Wien ein Konzert. Lieder wie „i‘m just a kid“, „perfect“, „summer paradise“ oder „jet leg“ dürften wohl auch den ein oder anderen Radiohörenden bekannt sein. Bei letzterem Song „jet leg“ bekam Frontsänger Pierre Bouvier noch vor dem Konzert Unterstützung aus der Oststeiermark.