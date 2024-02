Neue Leitung am LKH Weiz: Gerhard Zischka, ärztlicher Direktor und Leiter der Inneren Medizin, trat seine Pension an. Seit 1. Februar ist Stefan Pötz Leiter der Inneren Medizin. Pötz studierte nach der Matura in Kapfenberg in Graz. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin sowie Notarzt. Er absolvierte zudem ein Studium für Krankenhausmanagement. Zuletzt leitete er den Notarztstützpunkt in Bruck.