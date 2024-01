Ausbau der Nahwärme. „Wir wollen heuer zwei Bereiche ausbauen“, sagt Bürgermeister Roman Thomaser (ÖVP) , der am vergangenen Freitag frisch angelobt wurde. Zum einen ist die Aufschließung für neue Bauplätze geplant. Zum anderen wird in Altbestand-Siedlungsgebieten die Nahwärme ausgebaut. In diesen Siedlungen sei die Heizung in die Jahre gekommen, wie Thomaser sagt. Auf Anfrage von Bewohnerinnen und Bewohnern werde daher gehandelt, betroffen sind die Feldbacherstraße sowie Feldgartenweg.