Mit Ferngläsern hatten die Leute am Freitagvormittag nach dem rauschenden Etwas am Himmel über Labuch bei Gleisdorf Ausschau gehalten. Was das wohl war? Leon Christandl, Kommandant der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab, klärt auf: „Es handelte sich um eine Drohne (Anm. unbemanntes Luftfahrzeug, per Fernsteuerung betrieben) Feuerwehrmitglieder wurden für Drohnenflüge geschult.“