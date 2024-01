Marco und Paolo Sacco, deren Pizzen im Weizer „Dejavu“ mehrfach ausgezeichnet wurden, könnten sich aus Weiz zurückziehen (wir haben berichtet). Bereits vor dem Jahreswechsel kochte die Gerüchteküche. „Die letzten beiden Jahre waren sehr schwierig, auch die Kosten sind extrem gestiegen“, sagt Geschäftsführer Marco Sacco.

2014 öffnete er seine Pizzeria in der Rathausgasse. In der kommenden Woche soll es Gespräche mit einem möglichen Interessenten geben, der das Lokal übernehmen könnte. Bis auf Weiteres bleibt die Pizzeria offen.

Renate Meißl schloss mit 31. Dezember ihr Café in St. Ruprecht an der Raab © KK

Schließen musste Renate Meißl ihr Café „s‘Köberl“ (vormals PC Groß) in der Unteren Hauptstraße in St. Ruprecht an der Raab. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, wie sie betont. „Die Kosten waren einfach nicht mehr stemmbar“. 2020 machte sich die gelernte Köchin, die zuvor im Café Zank tätig war, selbstständig. „Wenn ich an die Leute und Stammgäste denke, dann tut mir die Schließung sehr weh, denke ich an das Geld bin ich aber sehr erleichtert, dass es jetzt vorbei ist“, so Meißl, die sich bei allen Gästen herzlich bedankt.

Am Silvestertag hatte sie das letzte Mal geöffnet. Der Mietvertrag läuft allerdings noch bis Ende Jänner. „Wir müssen jetzt alles ausräumen, die Einrichtung gehört ja mir“, sagt Meißl. In der Gastronomie will sie weiterhin bleiben. Mit Februar beginnt sie im Gartenhotel Ochensberger.

Blumengeschäft sucht Nachfolger

Gerüchte um eine mögliche Schließung kursieren auch um das Blumengeschäft Hasenhütl (ebenfalls in St. Ruprecht an der Raab). Seit der Pensionierung von Rupert Hasenhütl im Jahr 2017, führt die langjährige Mitarbeiterin Maria Schwab (seit 30 Jahren arbeitet sie im Betrieb) das Geschäft.

Mit 1. Juli wird sie sich selbst in den Ruhestand verabschieden. „Wir sind darum auf Nachfolgersuche. Wenn sich jemand findet, wäre es schön. Wenn nicht, werden wir schließen müssen“, so Schwab.