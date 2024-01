2023 haben zahlreiche Bürgermeister in der Steiermark ihr Amt niedergelegt, sieben davon allein im Bezirk Weiz – mit Jahreswechsel auch Hubert Höfler aus Anger. 24 Jahre lang war er politisch aktiv, 17 davon als Bürgermeister. Am 31. Dezember verabschiedete er sich in die Polit-Pension. Nachfolger soll sein Vize Hannes Grabner werden. Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung zog der Ortschef Bilanz und sprach über ...