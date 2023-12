Es war ein Kaktus, der in Adolf Ruprecht die Liebe zur Gärtnerei geweckt hat und ihn die Gärtnerlehre absolvieren ließ. 1982 legte er die Meisterprüfung ab. 1984 pachtete er mit seiner Frau Heidi die Gärtnerei Gindlhuber in Gleisdorf. Ein Jahr später kaufte das Paar die Gärtnerei. Heute ist das Traditionsunternehmen in der Berggasse 5 nicht mehr wegzudenken und eine Gleisdorfer Institution.