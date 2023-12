Stefaniritt und Pferdesegnung am 26. Dezember haben auch in der Region Gleisdorf lange Tradition. Einst war der Ausritt zu Ehren des Schutzpatron der Reiter für die Gesundheit der Tiere wichtig. Heute wird dabei vor allem, um Schutz und Glück fürs nächste Jahr gebeten. In Gleisdorf und in Pöllau bei Gleisdorf fand eine solche Veranstaltung statt. Die Pferdefreunde Rabnitztal unter Obmann Walter Fahrnleitner organisierten eine solche am Gleisdorf Hauptplatz.