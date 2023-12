„Du stinkst! Bei dem muss man aufpassen! Das ist ein Faulenzer! Der ist nicht ganz normal!“, gleich mehrere Finger sind auf Linus gerichtet, der in der Mitte des Raumes sitzt und genüsslich an einer Semmel knabbert. Die Beschimpfungen berühren ihn nicht. Er schmunzelt.

Linus heißt eigentlich Josef, seine Semmel ist ein Papierknäuel und eigentlich spielt er nur eine Rolle. Josef Steinbauer kommt aus Mortantsch und ist Mitglied bei „Christina lebt“, einem Verein für Menschen mit Behinderung in Weiz. Einmal in der Woche treffen sich in der Resselgasse in Weiz Klientinnen, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder, Menschen mit und ohne Behinderung, unterschiedlichen Alters und proben ein Theaterstück.

Die Hauptrolle wird von Josef Steinbauer gespielt © KLZ / Julia Kammerer

Geleitet wird die Truppe von Angelina Schallerl vom Kinder- und Jugendtheater „Next Liberty“ in Graz. Seit Jahren arbeitet sie mit der Gruppe an Theaterstücken. „Der gestiefelte Kater“, „Immer wieder Momo“ oder auch „Der kleine, große Prinz“ wurden schon aufgeführt. Aktuell geht es um die Geschichte „Linus im Glück“, dessen Handlung auf dem gleichnamigen Buch basiert.

„Es geht um einen zotteligen Bären, der von seiner Community ausgeschlossen wird. Er verlässt das Dorf und findet seine eigene Gruppe“, erzählt Schallerl. Bei dieser Gruppe wird Linus aufgenommen, wie er ist. Er geht keiner Arbeit nach, ist immer fröhlich, gibt gute Ratschläge und tanzt durch die Welt. „Schlussendlich findet er seinen Platz“, sagt Schallerl.

Angelina Schallerl leitet die Theatergruppe in Weiz © KLZ / Julia Kammerer

Seinen Platz hat Linus aka Josef am Mittwochabend auch gefunden. Auf einem großen Sitzsack sitzt er in der Mitte des Raumes und wartet auf seinen großen Auftritt. „Kommt jetzt schon das Tanzen?“, fragt er aufgeregt.

„Jetzt darfst du tanzen. Du darfst den anderen richtig auf den Keks gehen“, sagt Schallerl. Sie macht es ihm vor und tanzt durch die Ränge. Steinbauer grinst, Musik ertönt und er legt los.

Der große Auftritt von Josef Steinbauer © KLZ / Julia Kammerer

Bevor es mittwochs aber ans Proben geht, wird erstmal gequatscht. Was haben die Kolleginnen und Kollegen diese Woche erlebt? Wie geht es ihnen heute? „Mir gefällt diese Gemeinschaft und dass wir uns einmal in der Woche sehen“, sagt Johann Heuberger (44) aus Göttelsberg.

Bevor Schallerl die Szenen durchbespricht, werden Körper und Geist aufgelockert. Die Schauspielerinnen und Schauspieler machen es sich für eine Entspannungsübung auf Matten am Boden gemütlich. „Die Szenen entwickeln sich dann aber aus der Situation heraus, es ist nichts festgefahren“, sagt Schallerl.

Johann Heuberger, Manfred Reitbauer und Christa Sallinger © KLZ / Julia Kammerer

Was der Truppe am Theater taugt? „Hier nehmen wir uns, wie wir sind“, sagt Manfred Reitbauer (50) aus Thannhausen. Und das bringt das Tun und Schaffen von „Christina lebt“ sehr gut auf den Punkt. „Bei uns ist es sehr familiär, Inklusion wird bei uns gelebt“, sagt Geschäftsführerin Michaela Kaufmann.