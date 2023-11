„Ich hätte nicht damit gerechnet“, sagt Johannes Rieger. Der 21-jährige Zimmerer aus Semriach arbeitet in Passail bei der Gerhard Feldgrill GesmbH & Co KG und setzte sich jetzt beim Finale der Austrian Skills in Salzburg gegen seine Mitstreiter durch. Er holte Gold und wurde zum besten Zimmerer Österreichs gekürt.