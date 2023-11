Der zweite Freitag im November ist traditionell der „Tag des Apfels“. Für den Bezirk Weiz, eines der wichtigsten Apfel-Anbaugebiete der Steiermark, also sozusagen so etwas wie ein Volksfest. Das Motto: „Apfel essen nicht vergessen“, sagt Reiter und lacht. Gemeinsam mit Kammerobmann-Stellvertreter Rupert Hütter ist die Bezirkbäuerin am Tag des Apfels in Weiz unterwegs, um beim Verteilen des steirischen Obstes Nummer eins auf die Wichtigkeit des Apfels für die Region hinzuweisen.