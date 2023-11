Ein Apfel am Tag soll den Arzt oder die Ärztin fernhalten - zumindest laut einem englischen Sprichwort. Doch Äpfel sind zweifelsohne gesund, enthalten Ballaststoffe, die zur Förderung einer gesunden Verdauung beitragen, die Darmgesundheit stärken und den Cholesterinspiegel senken. Und neben all den Vitaminen und Nährstoffen schmecken sie einfach gut. Grund genug, den zweiten Freitag im November zum „Tag des Apfels“ auszurufen. Gerade in der Steiermark hat das Obst einen großen Stellenwert. 1030 Betriebe haben heuer 111.000 Tonnen steirischer Äpfel geerntet. Die Hauptsorten sind Gala (30 Prozent), Golden Delicious (25 Prozent) und Pinova/Evelina (14 Prozent). Damit kommen die meisten österreichischen Äpfel aus der Steiermark. Das gefällt Herr und Frau Österreicher: Pro Jahr essen sie 114 Äpfel pro Person, umgerechnet etwa 19 Kilogramm. Und mit einem heimischen Apfel schont man auch das Klima. Ein durchschnittlicher Apfel-Transportweg von 150 Kilometer steht zehntausenden Kilometern Transportweg bei internationalen Früchten gegenüber. Denn: Regionalität und Klimaschutz können auch im Einkaufswagerl beginnen.