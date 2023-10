Wer am vergangenen Samstag die Tür des Gemeindezentrums in Unterfladnitz öffnete, wurde von zwei lächelnden Gesichtern und einem Stamperl Schnaps empfangen. Philomena Matzer und Andreas Gschweitl, Leiterin und Obmann der Landjugend St. Ruprecht an der Raab, empfingen höchstpersönlich die Gäste zu ihrem Zeitwechselball.