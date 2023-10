Obwohl die Honigtöpfe in manchen Regionen der Steiermark nur halb so voll waren, wie etwa im vergangenen Jahr, die „Qualität ist wieder top“, betont der Steirische Imkerpräsident Werner Kurz. Aufgrund des kalten und nassen Wetters fiel der Blütenhonig im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Auch der Waldhonig gilt in manchen steirischen Regionen (etwa im Feldbacher Raum) heuer als Mangelware. Ganz im Gegensatz zum Bezirk Weiz, wo der Großteil der Imkerinnen und Imker auf eine gute Ernte blicken kann.