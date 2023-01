Das muss man erst einmal alles unter einen Hut bringen: „Wir haben das komplette alte Geschäft samt Möbeln und Werkstatt, also praktisch das gesamte Flair aus der Grazer Wickenburggasse nach Deutschfeistritz transferiert. Eineinhalb Jahre hat der Umbau des alten Ärztehauses hier gedauert“, schildert Michael Lippitsch. Er steht mit seiner Partnerin Karin Krahl-Wichmann in der neuen, alten Werkstatt auf der Übelbachinsel: „Es ist alles wie früher im Geschäft, nur viel heller“, lacht die Inhaberin und Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Kepka (gegründet 1910 am Schloßbergplatz). Der Umbau war beschwerlich: „Im Haus hab’ ich mit einem Minibagger 70 cm runtergegraben und über 100 Tonnen Material rausgeführt. Dass wir fürs Siedeln die Vitrinen zerschneiden mussten und hier wieder aufgebaut haben, war spannend“, so Lippitsch.