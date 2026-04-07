Mit einem zweiten Standort setzt Claudia Wandling einen neuen Akzent in Gamlitz: Am Marktplatz eröffnete sie nun ihr Geschäft 4Well. Kundinnen und Kunden finden dort ab sofort ein liebevoll ausgewähltes Sortiment aus Dekorationsartikeln, Mode, Geschenken und weiteren schönen Dingen für den Alltag.

Zur Eröffnung gratulierten Margit Pratter-Demuth und Waltraud Zirngast im Namen der WKO-Regionalstelle Südsteiermark sowie von Frau in der Wirtschaft Leibnitz. Mit dem neuen Geschäft stärke Wandling nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern sorge auch für zusätzliche Belebung im Ortskern von Gamlitz, waren sich die Festgäste einig.