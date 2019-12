Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete der Grazer Philosophieprofessor Ernst Mally in Schwanberg an seinem Logik-Hauptwerk.

Ernst Mally war in der Pension Thea in Schwanberg untergebracht © Sammlung Roschitz

"Die Wohltat von Schwanberg spüren alle, die’s versuchen“, schreibt Ernst Mally in einem Brief im Jahr 1941. Mitten im Zweiten Weltkrieg kurt der Grazer Philosophieprofessor im weststeirischen Markt. Voller Zuversicht erhofft er sich hier Linderung für sein langjähriges Rheumaleiden. Sein Körper ist von den chronischen Schmerzen stark gezeichnet. An der Universität schleppt er sich auf zwei Krücken zum Hörsaal. Ins Institut lässt er sich tragen. Schwanberg verspricht Erholung, auch in der Kriegszeit.